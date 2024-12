A manchete da capa desportiva do seu Jornal de hoje vai para o atleta madeirense, de apenas 16 anos, que tornou-se ontem o primeiro português a atingir as meias-finais de um Europeu de sub-19. Ao JM, antes dos jogos decisivos, Tiago Berenguer manifestou-se “bastante feliz” e prometeu lutar hoje pelo acesso à final frente ao polaco Mateusz Golas, número 1 do ranking.

Mas fique também a saber que, no futebol feminino, Portugal conquistou, na Chéquia, a terceira qualificação consecutiva para o Campeonato da Europa. Não há duas sem três.

A capa desportiva remete ainda para o pedido de reforços para janeiro feito por parte de Rui Duarte, do Marítimo. No Nacional, Laabidi convence Tiago Margarido. Quanto à patinagem, saiba que a armada insular está em bom plano na Taça do Mundo.