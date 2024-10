O Benfica perdeu esta quarta-feira por 3-1, diante do Feyenoord, na Luz, averbando o primeiro desaire da ‘era’ Bruno Lage.

Ueda (12’), inaugurou o marcador para os neerlandeses, seguindo-se o 2-0 por Milambo (33’).

O Benfica conseguiu ainda reduzir, na segunda parte, por Akturkoglu, ao minuto 66, mas o Feyenoord acabou com todas as dúvidas no marcador ao minuto 90+2’, com o ‘bis’ de Milambo a fechar o jogo em 3-1.

O Benfica mantém-se com 6 pontos na Liga dos Campeões, estando no 13.º posto, enquanto o Feyenoord iguala os ‘encarnados’, com os mesmos 6 pontos, no 16.º posto desta fase de Liga.