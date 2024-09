Bom dia!

O patinador de velocidade madeirense António Freitas qualificou-se para os Jogos Mundiais, a prova máxima da modalidade. O atleta natural de Santana concilia o desporto de alto nível com a atividade profissional de pintor, encarando uma rotina exigente, mas nem isso o desvia de resultados de relevo.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o futebol feminino. Telma e Fátima eliminadas. O Sporting não conseguiu vencer o Real Madrid e não passa à fase de grupos.

Por cá, Patacas perspetiva “dificuldades” no Nacional e, no Marítimo, Silas quer recuperar o coletivo. O treinador tem como desafio trabalhar atitude da equipa, que tem ficado aquém do esperado.

Saiba ainda que Mundial de canoagem junta 550 atletas de 35 países.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta sexta-feira!