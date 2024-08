O piloto madeirense Alexandre Camacho fez o crono de 7:04.8 na 9.ª classificativa do Rali Vinho Madeira, a segunda deste sábado e continua a recuperar terreno face ao líder. Aliás, com o tempo averbado, Alexandre Camacho já é segundo classificado, ultrapassando Armindo Araújo, deixando o piloto nacional a 4,1 segundos.

Face ao líder, Camacho reduz distâncias, estando agora a 6,3 segundos de Diego Ruiloba, que continua a liderar o rali.

Simone Campedelli, continua a todo o gás, vencendo a classificativa, com novo recorde e com o tempo de 7:01.5. O piloto italiano, ainda sem conhecer a decisão em relação ao recurso apresentado no decurso da sua desqualificação, continua a dar tudo nas estradas madeirenses.