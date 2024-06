Com uma trajetória amplamente reconhecida no setor musical em Portugal, João Semedo é o convidado nacional da próxima Festa Tropical Beats, no Calhau Beach Club, na praia da Calheta. É já no dia 15 de junho que o artista residente no Porto atua na Madeira para uma performance que se espera enérgica, num cenário descontraído à beira-mar, com muita dança e diversão.

João Semedo afirmou-se no Porto, destacando-se pela capacidade única de conjugar exploração musical com sintonia com público. Residente no Plano B, importante espaço cultural portuense, João Semedo é presença regular nos melhores clubes nacionais e já partilhou a cabine com nomes sonantes, como Massive Attack, Floating Points, Omar-S ou Superpitcher. Com a House Music como ponto de partida, os seus sets são viagens agitadas por diferentes géneros da música de dança, carregados de soul, de groove e de melodias sedutoras.

Como habitualmente, o alinhamento das Tropical Beats dá destaque aos artistas regionais. Na festa de 15 de junho, a acompanhar João Semedo, estarão também os djs madeirenses Mastergroove e Pita, garantindo batidas dançantes das 16h00 às 22h00.

Encaixado na praia da Calheta, o Calhau Beach Club é o local perfeito para as tardes e noites de verão, disponibilizando um menu variado de comidas e bebidas para desfrutar entre os mergulhos na água cristalina da Calheta. Com um ambiente boho, o Calhau Beach Club dispõe ainda de amplas camas balinesas que convidam a momentos tranquilos num cenário paradisíaco.

Para quem quer aproveitar o conforto das camas balinesas, estão disponíveis dois pacotes especiais: o Luxurious Indulgence by Tropical Beats que inclui uma garrafa de Pommery Brut Royal 75 cl e quatro unidades de Cone de tártaro de atum, ou o Elegance Delight by Tropical Beats com uma garrafa de Freixenet Ice Rosé 75 cl e quatro unidades de ceviche com peixe em maracujá.