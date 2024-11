O Festival Internacional de Bandolins da Madeira arrancou ontem com um concerto protagonizado pelo célebre guitarrista clássico Marcin Dylla, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Este evento, apoiado pela Câmara Municipal do Funchal, marca o início de três dias dedicados à excelência musical, unindo artistas internacionais e talentos regionais num programa diversificado.

Dylla, aclamado como um dos melhores guitarristas do mundo, brindou o público com a sua técnica irrepreensível e emotividade inigualável, num recital que destacou a sua mestria e paixão pela música clássica.

O festival prossegue hoje e amanhã, com masterclasses, encontros regionais e concertos de artistas de renome, celebrando as múltiplas facetas do bandolim.

Hoje, às 16h30, o público poderá assistir ao 39.º Encontro Regional de Tunas e Orquestras de Bandolins da Madeira, com apresentações de tunas e orquestras de todo o arquipélago, como o Eleutherius Chorus de Câmara de Lobos, a Orquestra de Bandolins da CP Camacha, a Tuna de Câmara de Machico, entre outros.

Às 20h, o MiniM Medieval Ensemble sobe ao palco com um repertório único de música medieval dos séculos XIV e XV, interpretado em réplicas de instrumentos históricos, oferecendo ao público uma verdadeira viagem no tempo através da música.

No dia 17 de novembro, pelas 16h30, o 39.º Encontro Regional de Tunas e Orquestras de Bandolins da Madeira continua com mais apresentações de grupos regionais.

Às 20h00, o festival encerra com um concerto especial que reunirá dois músicos de renome internacional. Vincent Beer-Demander, conceituado concertista e compositor, professor no Conservatoire National à Rayonnement Régional de Marseille e no Conservatoire Royal de Liège, é autor de inúmeros concertos para bandolim e uma referência no panorama musical. Juntamente com ele, Grégory Daltin, acordeonista e bandoneonista reconhecido pela sua versatilidade, que abrange desde a música barroca até à improvisação, encerrará esta edição do festival com uma apresentação que promete aliar tradição e inovação, criando uma experiência musical única e inesquecível.

Na sua 9.ª edição, o Festival Internacional de Bandolins da Madeira consolidou-se como um dos eventos de referência a nível mundial no género, promovendo a riqueza da tradição madeirense e apresentando o melhor do repertório internacional.

Os bilhetes para os concertos estão disponíveis na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias ou na ticketline.