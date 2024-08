A nova exposição de Thomaz Moreira, intitulada ‘Construção’, oferece uma perspetiva única sobre a identidade a partir da visão do imigrante.

A inauguração será no dia 9 de agosto, às 16h00, no Paços do Concelho, piso 2. Esta mostra, composta por pinturas, convida o público a explorar um verdadeiro canteiro de obras de referências culturais brasileiras, incluindo músicas e poemas.

Através dessa “busca”, o artista procura desenterrar-se da construção dessa identidade multifacetada, abordando temas que atravessam a relação entre Portugal e Brasil.

Thomaz Moreira (Brasil, 2003) é um artista emergente cujo trabalho é marcado por uma profunda carga sentimental e política, refletindo a sua experiência de viver fora do país natal. A sua obra aborda questões relacionados com a colonização e as suas repercussões na sociedade portuguesa e brasileira. Utilizando a pintura, o desenho, a escrita e outras formas de expressão artística, Thomaz Moreira tenta libertar-se dos escombros históricos e culturais que influenciam a sua identidade.

Graduou-se recentemente em Artes Visuais pela Universidade de Madeira (UMa), onde cofundou o Coletivo Quimera. Realizou diversas exposições, incluindo “Overton Window” (2022) nas Galerias Savoy, Funchal, e participou em exibições coletivas como ‘Quem conta um conto acrescenta um ponto’ (2023) na Galeria Anona, “Ocupa o Teu Lugar” (2023) no salão nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias, e “FRESH CONTEMPS – Artes Visuais 2023” na Torre do Capitão.