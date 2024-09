O Grupo de Folclore Cultural e Recreativo da Quinta Grande foi neste fim de semana visitado pelo Rancho Bairradinos de Ourentã.

Provenientes da freguesia de Ourentã, localidade situada entre a Gândara e a Bairrada tem Cantanhede como Sede de Concelho e como Distrito Coimbra, vêm de uma terra com tradições folclóricas e por isso é que em abril de 1977, um grupo de amigos da sua terra resolveram formar um rancho atribuindo-lhe o nome de “Os Bairradinos”.

As danças, os cantares e os trajes são uma representação do passado cujos padrões permanecem inalterados no grupo adulto. Em 1988 resolveram formar um grupo infantil. Estes já coim trajes diferenciados, representativos das classes sociais que se usavam num passado mais recente. O grupo infantil também tem como finalidade formar os futuros bailarinos para mais tarde fazerem parte do grupo adulto.

No dia de ontem, perante uma enchente de público na freguesia da Quinta Grande e integrados nas Festas do Santíssimo Sacramento, o grupo da casa e os visitantes tiveram oportunidade de brindar os presentes com um fantástico espetáculo de danças tradicionais de cada uma das regiões presentes, oferecendo as suas tradições aos que valorizam este tipo de demonstração cultural.

O grupo teve ainda oportunidade de visitar a região, graças à colaboração do município de Câmara de Lobos, que permitiu assim que o grupo visitante descobrisse a beleza ímpar que a Ilha da Madeira tem para oferecer.