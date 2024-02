Orquestra Clássica da Madeira apresenta ‘Novas Obras’

A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira, apresenta o concerto ‘Novas Obras’, no sábado, dia 24 de fevereiro, pelas 18h00, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, no âmbito da iniciativa ‘Parlamento mais Perto’.

O acordeonista João Barradas foi convidado para a interpretação, em segunda audição, da mais recente obra do compositor português Luís Tinoco, ‘Concerto para Acordeão e Orquestra’, uma encomenda conjunta do CCB/Fundação das Descobertas e da Fundação Casa da Música.

Segundo o compositor Luís Tinoco “esta obra está dividida em dois andamentos, cada uma com aproximadamente dez minutos de duração. No primeiro, de caráter calmo e meditativo, são apresentadas cores variadas e registos característicos do instrumento solista, em diálogo com a orquestra numa sequência de eventos que exploram tanto momentos íntimos e camerísticos como texturas orquestrais densas, de maior intensidade. Segue-se uma transição/coda que abre o segundo andamento, introduzindo motivos e gestos que dão origem a uma música enérgica e pulsante que desafia o solista a revelar o seu virtuosismo, expressividade e, também, resistência física”.

Neste concerto serão, ainda, interpretadas duas obras do compositor alemão do período romântico Felix Mendelssohn. Para abrir o concerto será interpretada a obra intitulada Hebrides Overture e na segunda parte a Sinfonia nº3 em lá menor, op. 56 ‘Escocesa’.

No âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório - Escola das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante.

“Este é mais um concerto que tem um importante sentido para o projeto da Orquestra Clássica da Madeira, quer pela interpretação de obras maiores do património da humanidade, quer pela valorização e partilha com o nosso público dos jovens talentos e de novas obras de compositores portugueses da atualidade”, expressa Norberto Gomes, diretor artístico da Orquestra Clássica da Madeira, em comunicado.

Bilhetes: 20€ (com descontos para crianças, jovens e seniores)

Ticketline - https://ticketline.sapo.pt/evento/orq-classica-da-madeira-p-amaral-e-j-barrad-80627

Loja Gaudeamus – Colégio dos Jesuítas, Rua dos Ferreiros (ao lado da Igreja São João Evangelista, mais conhecida como a Igreja do Colégio)

No dia do concerto, a partir das 16h à entrada da Assembleia Legislativa da Madeira [entrada pela Rua dos Capelistas]