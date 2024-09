Entre 20 e 29 de setembro, estará em cena no Auditório Maestro João Victor Costa, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, o espetáculo ‘Ensaio Sobre a Cegueira’.

Trata-se da nova produção da OFITE - Oficina de Teatro do Estreito a partir da obra de José Saramago, que será levada para o palco numa iniciativa com direção artística de Zé Abreu e produção executiva de Rui Pita.

’Ensaio Sobre a Cegueira’ será exibido num total de seis sessões, programadas para os dias 20, 21, 27 e 28 de setembro às 21 horas, e para os dias 22 e 29 de setembro às 17 horas.

Esta produção é direcionada a um público com mais de 12 anos, sendo que os bilhetes têm um custo de dois euros. As reservas podem ser efetuadas junto do contacto 291910040.