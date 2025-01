A exposição multidisciplinar “O Limite Como Impulso”, organizada pelo Projeto InFinito, inaugura no próximo dia 16 de janeiro de 2025, às 18h, no Art in Forum, piso 1 do Fórum Madeira.

Na edição de 2024, o Projeto InFinito desafiou seis artistas - Coletivo Mirone (Grafitti / Artes Plásticas), Samwell (Pintura a óleo), Mariana Valle Lima (Fotografia), Old Boy (Ilustração Digital) e Samuel Jarimba (Ilustração tradicional) - a explorar o conceito de “limite como impulso” por meio de uma exposição artística multidisciplinar.

Inspirados pelo tema central “InFinito” e pelo subtema “O limite como impulso”, os artistas criaram obras com recurso a diversas expressões artísticas, como fotografia, ilustração digital, ilustração tradicional, pintura a óleo, graffiti e artes plásticas.

A exposição “O Limite Como Impulso” já esteve presente no Festival Multidisciplinar InFinito, passou pelo Museu Casa da Electricidade e o Art in Forum, no Forum Madeira, foi o espaço eleito para ser exibida pela última vez aos olhos do grande público. Inaugura no próximo dia 16 de janeiro de 2025, às 18h, no Art in Forum, no Fórum Madeira.