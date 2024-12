A Casa-Museu Frederico de Freitas, espaço tutelado pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura através da Direção Regional da Cultura, volta a apresentar, nesta época de ‘Festa’ e até ao próximo dia 18 de janeiro, um dos mais emblemáticos projetos expositivos daquele espaço museológico: o Natal na Casa da Calçada.

A quadra natalícia sempre foi vivida de um modo especial na Madeira e na Casa da Calçada, afamada por tão bem receber, os festejos iniciavam-se a 15 de dezembro, data do aniversário do Dr. Frederico de Freitas. Tal como na maioria das casas madeirenses, a azáfama envolvia múltiplas limpezas, o enceramento dos soalhos, o polir dos metais e estendia-se ao enfeitar das salas e à montagem dos presépios, culminando na confeção de inúmeras e diversificadas iguarias tradicionais. É esse o espírito que se pretende manter hoje na Casa-Museu Frederico de Freitas, proporcionando aos nossos visitantes um percurso especialmente concebido e montado para valorizar o acervo ligado ao Natal.

O objetivo da Casa-Museu é ser ponto de passagem ou, melhor, de encontro daqueles que apreciam antigas tradições e procuram relembrar Natais passados. Queremos motivar o público a nos visitar para, tal como outrora outros fizeram, contribuirmos para enriquecer o itinerário das lapinhas expostas em diversos pontos do Funchal, para usufruto e deleite da população.

Todos os anos, a Casa-Museu procura oferecer novos motivos de atração e este ano a novidade é o presépio de caixa do Recolhimento do Bom Jesus, empréstimo pelo qual este espaço museológico está extremamente grato, já que permite proporcionar a oportunidade de dar a conhecer de perto este encantador presépio madeirense, datado de cerca de 1780-1830. Dentro da pequena caixa de madeira dourada abrigam-se o Nascimento, outros episódios religiosos, para além de pequeninas figuras regionais nas suas lides quotidianas. Especialmente cedido para esta exposição, esta peça vem complementar e valorizar o núcleo de presépios de caixa, dos séculos XVIII e XIX, da coleção do museu.

São ainda de destacar as diversas imagens do Menino Jesus entronizado em escadinhas e, sobretudo, o grande presépio de rochinha montado no Jardim de Inverno. Apresenta a gruta, poios, ribeiras e vegetação abundante, enquadrando a Sagrada Família, variadas cenas que narram episódios do Nascimento e naturalmente outros figurantes, os “pastores”, que retratam antigos usos e costumes regionais.

Nas Salas de Jantar e do Chá belos serviços de faiança inglesa, as pratas e os cristais, saem dos armários e exibem-se sobre as mesas e bandejas, montadas a preceito, tudo está a postos para usufruir e celebrar a Festa.

A visita aos presépios na Casa-Museu Frederico de Freitas é gratuita, até 18 de janeiro, de terça a sábado, entre as 10h00 e as 17h30.