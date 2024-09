Este novo lançamento marca a antevisão do álbum de estreia da cantora, cujo lançamento está previsto para 2025, e já pode ser ouvido em todas as plataformas digitais.

A artista madeirense MELA acaba de lançar um novo single, que sucede ao tema ‘Água’, com o qual participou na edição de 2024 do Festival da Canção.

Com letra e música da própria artista e produção de Jonny Abbey, a canção aborda o tema do amor não correspondido, explorando as complexidades emocionais que surgem quando um sentimento é vivido de forma desigual. Segundo a artista, “o amor é algo extremamente denso e nem sempre estamos preparados para o assumir ou viver. Este single foi inspirado por experiências pessoais de amor não correspondido, visto da perspetiva de quem vive esse amor mas não o sente com a mesma intensidade que o outro.”

MELA descreve a faixa como uma reflexão sobre o sentimento de “enclausuramento e sufoco”, abordando também “inseguranças e indisponibilidade para se deixar sentir”. A composição oferece uma visão íntima e sensível de como as emoções podem, por vezes, criar barreiras, mesmo quando o amor está presente.

Acompanhando o lançamento do single, foi também divulgado um videoclipe, gravado em várias localizações de Lisboa e Coimbra, com a realização de Guilherme Lopes e Guilherme Costa. “Este tema foi o primeiro em que trabalhei após ‘Água’, e mantém a mesma linha de estilo e musicalidade”, explica MELA.

No videoclipe, a cantora e a equipa procuraram refletir a narrativa emocional da canção, utilizando rosas vermelhas como símbolo de amor e evasão. “A tentativa constante de afastamento das rosas é uma metáfora para a barreira entre a pessoa e os seus sentimentos”, revela MELA, acrescentando que o vídeo reforça o caráter simbólico e emotivo da música.