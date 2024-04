No próximo dia 3 de maio, pelas 18 horas, o Museu Henrique e Francisco Franco será palco de uma conversa sobre escultura, no contexto do 50º aniversário do 25 de Abril de 1974.

Conforme informa uma nota enviada à redação, esta iniciativa, promovida pelo museu, surge como uma oportunidade única de refletir sobre a escultura contemporânea, explorando as suas interseções com a história, a política e a sociedade.

O ponto de partida para esta discussão será a exposição “Eskultura com K”, da autoria do anfitrião, realizada no âmbito do ilhéstico/Porta 33 em 2019.

Para enriquecer ainda mais este encontro, estarão também presentes a professora e investigadora Doutora Rita Rodrigues (DRC) e Miguel von Haffe Pérez, renomado crítico de arte e comissário, que trará uma perspetiva única e internacional sobre o panorama da escultura contemporânea.