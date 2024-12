O MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, espaço tutelado pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, inaugura amanhã, dia 13 de dezembro, pelas 17 horas, na área principal de exposições daquele espaço, a exposição ‘Nada pela Nação’, um projeto de Nuno Nunes-Ferreira que conta com a curadoria de Adonay Bermudez.

Esta mostra reúne um conjunto de obras de Nuno Nunes-Ferreira, selecionadas por Adonay Bermudez, especificamente para a esta sua primeira apresentação da Madeira, cujo denominador comum é a temática ― de rápida identificação, que versa sobretudo sobre o período correspondente ao 25 de Abril de 1974 e ao pós 25 de Abril. Época que marcou de forma indelével a história de Portugal e que, este ano, regista em celebração 50 anos desde da Revolução dos Cravos, momento incontornável da história portuguesa que permitiu restituir à população o direito democrático à liberdade, nas suas múltiplas aceções.

Em simultâneo à abertura da exposição, será apresentado ao público o livro ‘NADA PELA NAÇÃO’, um projeto de Nuno Nunes-Ferreira que reúne uma seleção de obras do artista, com a chancela da Documenta e coordenação de Hugo Dinis. Inclui textos de António Pinto Ribeiro, Catherine Coleman, Hugo Dinis, Irene Flunser Pimentel, Adonay Bermúdez, João Silvério, Raphael Fonseca e Rui Bebiano. A publicação conta com o apoio do Ministério da Cultura de Portugal através da DGArtes, da Comissão Comemorativa dos 50 Anos do 25 Abril, do MUDAS.Museu de Arte Contemporânea Madeira, da Galeria Balcony e Galeria Juan Silió.

A abertura desta exposição, encerra o programa dedicado às comemorações dos 50 anos do 25 de abril que a Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura/Direção Regional através do MUDAS.Museu desenvolveram durante o último ano que integrou, entre outras iniciativas, a exposição de António Barros ‘ESCRAVOS.INSULAE_Do 25 de Abril, 50 anos depois’ que teve lugar na Galeria dos Prazeres, espaço cuja direção artística está à responsabilidade do MUDAS.Museu.

O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, destaca esta nova proposta expositiva do MUDAS.Museu referindo que, uma vez mais, esta instituição, reforça o seu papel como uma das principais referências do país ao nível da Arte Contemporânea. “A mostra de Nuno Nunes-Ferreira, com curadoria de Adonay Bermudez, será, certamente, mais um ponto alto na programação desta instituição que continua a surpreender e a destacar os grandes nomes e os novos talentos da arte contemporânea portuguesa”.

‘Nada pela Nação’ de Nuno Nunes-Ferreira, estará patente ao público no MUDAS.Museu até 30 de junho de 2025.