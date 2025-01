O cantor madeirense Miro Freitas é um dos nomes já confirmados para a Semana do Mar do Porto Moniz 2025. O artista, muito acarinhado pelas comunidades madeirenses espalhadas pelo mundo, subirá a palco no dia 24 de julho, prometendo contagiar o público.

Após ter marcado presença no evento em 2022, abrindo o concerto de Diogo Piçarra, Miro Freitas regressa agora para aquecer o ambiente com temas já conhecidos como ‘Saudade’, ‘Voltar para Casa’ e ‘Ando Perdido’.

Refira-se que a Semana do Mar acontece de 22 a 28 de julho na frente-mar do Porto Moniz. Até agora já foram anunciados vários nomes da edição deste ano, nomeadamente Jorge Ferreira, Ernesto Macedo, António Zambujo, Wilson Correia, Tiago Sena Silva, Orquestra de Jazz do Funchal e Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz.

Ao longo dos próximos dias, serão revelados, nas redes sociais da Câmara Municipal do Porto Moniz e nas plataformas do JM, os restantes artistas que fazem parte do cartaz deste evento que promete atrair milhares de pessoas à costa norte.