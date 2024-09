O acarinhado cantor madeirense Miro Freitas está, por esta altura, em palco a dar ‘show’ na Festa do Faial, que decorre até este domingo.

O madeirense abre o espetáculo de Sérgio Rossi, previsto para as 23h30, sendo que a festa segue pela noite dentro com o DJ Tony Freitas.

O evento, organizado pela Confraria da Nossa Senhora da Natividade, com a colaboração dos ‘Amigos do Faial’, da Junta de Freguesia do Faial e da Casa do Povo do Faial, termina no domingo, com os espetáculos de João Vinagre (19h00), Buzico (18h15), Galáxia (21h30) e Micaela (23h30).