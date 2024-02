O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, visitou hoje o Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, onde apreciou a recém-inaugurada exposição temporária ‘Teresa Gonçalves Lobo e Domingos Sequeira: um diálogo no tempo’. A visita contou com as presenças do curador da exposição, Bernardo Pinto de Almeida, assim como da artista madeirense Teresa Gonçalves Lobo, que vê aqui as suas obras em diálogo com o trabalho de Domingos Sequeira.

Acompanhado por Pedro Sobrado, presidente do Conselho de Administração da Museus e Monumentos de Portugal, EPE, o ministro da Cultura foi recebido por Paula Oliveira, em representação do Museu Nacional Soares dos Reis.

Na ocasião, Pedro Adão e Silva salientou que a visita foi motivada pelo seu “interesse e curiosidade em ver esta exposição em particular [Teresa Gonçalves Lobo e Domingos Sequeira: um diálogo no tempo], porque se trata de uma mostra que corresponde àquilo que deve ser a afirmação de um museu como o Museu Nacional Soares dos Reis”. “Ou seja, a possibilidade de abertura e de cruzamento entre as coleções que pertencem ao museu e o diálogo com aquilo que se faz atualmente a nível artístico”, acrescentou o ministro.