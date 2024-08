No próximo dia 30 de agosto, às 18 horas, será inaugurada a terceira exposição do ciclo ‘Jovens Talentos FCZ – Artes Visuais’, com a apresentação da mostra ‘La Patinata’ de Miguel Abreu.

O evento ocorrerá no Centro de Desenvolvimento Humano da Fundação Cecília Zino, localizado na Rua do Bettencourt, nº 10, 4º andar, no Funchal. Esta iniciativa tem como objetivo promover a acessibilidade cultural e combater a desigualdade social, oferecendo ao público acesso gratuito à programação cultural.

A exposição faz parte de um projeto que premiou quatro jovens artistas madeirenses com bolsas para a criação de materiais artísticos, que serão exibidos até o final do ano na sala multiusos da Fundação Cecília Zino. Em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, esta iniciativa visa estimular a criatividade e o desenvolvimento cultural entre os jovens da região.

O artista descreve a mostra como uma homenagem às tradicionais ‘patinatas’ venezuelanas, eventos culturais que surgiram na década de 1950 durante a época natalícia. Nessas ocasiões, os jovens reuniam-se em bairros para patinar, andar de skate, bicicleta, e participar em jogos tradicionais, com as ruas fechadas ao tráfego para garantir a segurança.

Nesse âmbito, ‘La Patinata’ será uma instalação que combina elementos audiovisuais e escultóricos, recriando um espaço que incentiva o brincar ativo e a interação social, em contraponto à crescente passividade estimulada pela era digital.

Durante a exposição, Miguel Abreu também irá dinamizar uma oficina criativa onde os participantes poderão construir os seus próprios brinquedos tradicionais venezuelanos, como perinolas, yo-yos, e gurrufíos, utilizando materiais reciclados ou domésticos.

A exposição ‘La Patinata’ estará aberta ao público de 30 de agosto até 11 de outubro, podendo ser visitada de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 17h00, com entrada gratuita.