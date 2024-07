Mercado dos Lavradores acolhe Summer Market de 22 a 27 de julho

Dando continuidade à implementação das medidas de apoio à dinamização dos mercados municipais, a Câmara Municipal do Funchal, através do Departamento de Economia, Turismo e Mercados promove, a 9.ª Edição do Summer Market, entre próximos os dias 22 e 27 de julho, no Mercado dos Lavradores.

Com esta iniciativa, a autarquia do Funchal pretende fomentar o comércio e a economia local, dinamizar os mercados municipais, aumentar a capacidade de atração de visitantes e potenciais clientes, bem como impulsionar o desenvolvimento e a divulgação de novos empreendedores e marcas, contribuindo para o seu crescimento e visibilidade.

Esta edição do Summer Market terá a duração de seis dias e ocorrerá no 3.º piso do Mercado dos Lavradores, no espaço dedicado a Feiras e Eventos, no horário compreendido entre as 09h00 e as 18h00, com exceção do último dia, 27 de julho, que encerra pelas 14h00.

Durante a iniciativa, estarão presentes 19 marcas: As Marias; Atelier Gatafunhos; Bailha Madeira; By A Fairy; (C)alma Handmade; Catota BabyandKids; Claúdia Henriques; Coisas Minhas; D’arte Luz; Disto Artesanato; Estimei Loja e Atelier; Lina Sousa Atelier; Luna BCN; Natureza Viva; Niarte.funchal; Oficina Barro Cru; orar com Cristais; Patrícia Pinto; Reinicí Art, destacando-se uma aposta na sustentabilidade, quer social quer ambiental. Muitas destas marcas utilizam técnicas artesanais e tradicionais, e demonstram preocupação com a reutilização e transformação de materiais, expressa a autarquia, em comunicado.

“Os Mercados Municipais permanecem vivos e ativos, no dia a dia e no coração dos funchalenses e visitantes, sendo que as tradições continuam a pulsar, numa dança de cores e sabores que ganham vida, entrelaçando histórias genuínas e autênticas”, enfatiza a edilidade.