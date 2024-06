O Filme ‘Mãe’, do realizador madeirense João Brás é exibido hoje no Teatro Municipal Baltazar Dias às 19h30.

A grande afluência à exibição em sala de cinema da Madeira e Portugal Continental, abre ‘digressão’ através de uma coprodução entre o Teatro Municipal Baltazar Dias e a Neblina Filmes, produtora e distribuidora, sendo muito importante e relevante esta exibição de forma a acrescentar valor e significado tanto à descentralização do cinema, bem como na promoção e divulgação do cinema português através de uma produção e realização totalmente madeirense que agora pode ser vista no Baltazar Dias, sendo palco de uma parte importante da dinâmica e vida cultural da Madeira.

‘Mãe – Mère’, é um drama sobre o amor, a demência e o envelhecimento que procura mostrar a complexidade do ser humano, através de um olhar muito cru e que agora pode ser visto no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Dolores, uma mulher abalada por uma demência degenerativa que faz com que sua memória se dissipe no tempo. Enquanto Dolores desvanece-se lentamente, seus filhos, Mário e Samuel, decidem mudar-se para a ilha da Madeira na esperança de proporcionar melhores condições de vida para a sua mãe e ajudá-la a recuperar recordações de um passado que parece cada vez mais distante.

O filme foi integralmente rodado na Ilha da Madeira e conta com Teresa Faria no papel de Mãe, Diogo Tavares, Gabriel Pacheco, Christelle Caboz, e também com um elenco madeirense composto por Ana Barros, Hélder Agrela, Mariça Silva, Ana Marta Kaufmann e Francisco Lobo Faria. Conta ainda com a assinatura musical de MAX, João Borsch e Live Brisk.