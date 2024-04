O madeirense João Quintino vai estar hoje na SIC, no programa ‘Domingão’, para apresentar o seu novo single intitulado ‘Açores Açores’.

Editado na passada sexta-feira, com o selo da Editora Especial, o tema já se encontra disponível em todas as plataformas digitais.

Esta música, que é uma produção do compositor Jorge do Carmo, transporta-nos a uma viagem às ilhas do arquipélago dos Açores e a alguns dos seus pontos turísticos.

Amanhã, será a vez de apresentar este novo single no programa Inter - Ilhas da RDP dos Açores (Antena 1), às 10h00, num programa conduzido pelo jornalista Sidónio Bettencourt.

Refira-se, ainda, que ainda este ano está prevista a gravação de um videoclipe deste mesmo tema musical, a ter como pano de fundo cenários de todas as ilhas do arquipélago.