‘Naram’, o novo single de CORVO, saiu dia 26 de julho em todas as plataformas digitais e com respetivo videoclip no canal de YouTube do artista.

“O processo criativo da ‘Naram foi’ distinto do habitual”, diz CORVO, que explica que “a música começou a ser escrita há três anos, mas ficou na gaveta perdida”. Este ano, durante uma viagem a Marrocos, o artista madeirense voltou “a pegar no tema”, aproveitando “o ‘mood’”, filmando naquele destino algumas cenas do vídeo, mesmo ainda sem ter a música finalizada.

‘Naram’ é “um tema com uma vibe única e difere do reportório habitual” de CORVO, que refere que esta “traduz-se de uma palavra hindi em ‘suave’, que espelha a energia e o feeling do som.”

O instrumental foi produzido por Thomas, a mistura e masterização é de Thomas e Raimund Bretterbauer. A captação de som foi feita no Avocado Three Studios e a captação de imagem por Yannik Luck, Nisi Gyal e Mafalda Bompastor, com cenas gravadas entre a Madeira e Marraquexe. A edição do videoclip foi feita novamente pela equipa alemã, Yannik Luck e Nisi Gyal.