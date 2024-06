A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação, promoveu o III Concurso de Expressão Dramática: Marionetas em Ação, uma iniciativa da Direção de Serviços de Educação Artística (DSEA), cujos trabalhos serão apresentados numa exposição que estará patente, entre os dias 18 e 23 de junho, no Centro Comercial Madeira Shopping.

De referir que este concurso surgiu no âmbito do trabalho desenvolvido pela Equipa de Animação, com o intuito de levar aos estabelecimentos de educação pré-escolar e jardins de infância da Região autónoma da Madeira, espetáculos de animação na área de expressões musical e dramática potenciando o trabalho interdisciplinar. Esta iniciativa promove assim a valorização da expressão dramática e procura incentivar a criatividade das crianças do pré-escolar, através de experiências artísticas diversificadas e significativas.

Com efeito, o teatro de marionetas é um importante recurso pedagógico na área da expressão dramática, sendo potenciador de uma aprendizagem integrada e vivenciada, que recorre a uma linguagem pluridisciplinar, possibilitando o desenvolvimento das capacidades expressivas da criança. Com origem no termo francês marionnette, as marionetas são “bonecos” que representam pessoas, animais ou objetos animados, manipulados, através de fios, por uma pessoa. A marioneta de fios, quando utilizada em contexto educativo, nomeadamente no conto e reconto de histórias, possui um enorme potencial pedagógico, artístico e afetivo: facilita o educador na tarefa da comunicação e da expressão uma vez que, ao manipulá-la, está a dar-lhe vida, tornando-a real e concreta para a criança, expressando emoções e sentimentos através da voz e do movimento durante a sua manipulação. Considerando o seu carácter mágico, para a criança, a marioneta torna-se real no seu imaginário, envolvendo-a no jogo simbólico, levando-a a acreditar que tem vida própria, sendo capaz de dialogar e ouvir o que “ela” está a contar, sem se aperceber que é o educador quem a manipula.

Deste modo, foi proposto aos educadores de infância – tendo como base uma das histórias da Equipa de Animação – a criação de uma marioneta de fios. Os 16 trabalhos recebidos, oriundos de 12 instituições, foram analisados por um júri especialista na área, que selecionou os 3 primeiros classificados – vencedores desta iniciativa artística – atribuindo também 2 menções honrosas.

Os trabalhos vencedores poderão ser visualizados no portal da Direção Regional de Educação em https://www.madeira.gov.pt/dre, no separador “Educação Artística”, bem como, através das páginas de Facebook e Instagram da DSEA.