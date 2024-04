‘Liberdade, Liberdade...’ subiu ao palco do Centro Cultural e de Investigação do Funchal

Decorreu, ontem, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, mais um espetáculo integrado na programação da Câmara Municipal do Funchal para assinalar os 50 anos do 25 de Abril.

Desta feita foi a vez de ‘Liberdade, Liberdade...’, do TEF, com dramaturgia e encenação de Roberto Merino, espetáculo de teatro documental, inclusivamente com referências várias à história da Madeira, nomeadamente as suas diversas revoltas populares.

Esta primeira sessão contou com a presença da presidente e vice-presidente da CMF, Cristina Pedra e Bruno Pereira, respetivamente.

O ‘Liberdade, Liberdade...’, que repete hoje, às 21h00 e amanhã, às 19h00, centra-se na abordagem da luta e história do homem, mormente pela liberdade, incluindo textos clássicos a outros mais atuais, mas também com temas musicais e canções, isto desde a antiguidades até ao 25 de Abril.

Refira-se que o programa da CMF de comemorações dos 50 anos do 25 de Abril encontra-se disponível no site https://25deabril.funchal.pt/

Este programa contempla colóquio, música, dança, teatro, literatura, pintura, desporto, arraial, sendo que as iniciativas vão até o mês de maio.