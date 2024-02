Grupo Folclórico do Rochão vence primeiro prémio do Carnaval da Camacha

O primeiro prémio do desfile de Carnaval da Camacha, intitulado de ‘Enterro do Osso’, foi para o Grupo Folclórico do Rochão, que se destacou entre os cerca de 800 foliões que participaram no cortejo com o ‘Curral Baaa-rulhento’.

Eis os premiados nesta iniciativa realizada este domingo com organização da Casa do Povo da Camacha e Junta de Freguesia da Camacha:

Categoria Grupo Adulto

1⁰ O Curral Baaa-rulhento - Grupo Folclórico do Rochão

2⁰ Mar de Folia - Centro Comunitário da Nogueira e CACI Camacha

3⁰ Dominó - Centro de Dia da Casa do Povo da Camacha

Categoria Grupo Jovens

1⁰ Construir Mundo Melhor

2⁰ Deuses do Olimpo

3⁰ A Folia do Mar

Categoria Individual Adulto

1⁰ Alma do Fado

2⁰ Espanhola