Foi com indignação, pautada ainda com um pouco de ironia, que os 4Litro reagiu, hoje, ao sucedido na sua última atuação, em Santana, a qual foi ‘encurtada’ para metade devido ao atraso dos artistas que precederam a subida ao palco do conjunto madeirense.

Isso mesmo relataram os humoristas numa publicação na sua página de Facebook, na qual lamentaram a “falta de respeito dos artistas do continente” para com os regionais.

“Quando era para fazermos no mínimo 1h30 de duração de espetáculo tivemos de ser cortados a meio por causa da pressão da agente dos Diapasão sobre a organização e dos técnicos de som. Devido a essa pressão que iriam invadir o palco para acabar com o espetáculo, deixámos o espetáculo a meio e não conseguimos estrear o nosso DUO PIMBALHUDO e as nossas 2 novas músicas”, pode ler-se na partilha feita nas redes sociais, e continuaram: “O sentimento do madeirense perante os do continente é sempre de pequenez. Tem acontecido constantemente não só connosco, mas muitas vezes também com outros artistas madeirenses”, atestaram.

Embora tenham reiterado o seu orgulho em atuar em Santana, os 4Litro endereçaram um pedido de desculpas ao público pela interrupção abrupta da sua atuação, deixando a esperança de que o próximo espetáculo não seja ‘manchado’ por episódios como este.

“Chegou a altura de os artistas madeirenses dizerem basta a esta falta de respeito de quem vem de fora e sentimento de insignificância para com os artistas madeirenses que têm sempre de baixar as orelhas perante estas situações”, remataram.