Na passada sexta-feira, a FNAC Madeira acolheu, no seu auditório, a apresentação do livro ‘Maria Rapaz’, da autora madeirense Ana Rodrigues, editado pela Kairosport, que será comercializado pela FNAC.

Bruno Sousa, da editora Kairosport, na sua intervenção por videoconferência, destacou que o livro deverá passar a integrar as obras recomendadas pelo Plano Nacional de Leitura de 2024.

A iniciativa contou ainda com a participação do diretor geral da DTIM - Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira - entidade parceira da Kairosport, na medida em que a autora sendo psicóloga de profissão é também formadora na DTIM.

A convite da autora Ana Rodrigues, a capitã da equipa feminina de futebol do Marítimo participou no evento e teve a oportunidade de dar a conhecer a sua experiência no futebol, um desporto maioritariamente masculino. A audiência, que encheu o espaço da FNAC Madeira, teve ainda a oportunidade de questionar a autora a respeito do tema do género no desporto, tema central da obra Maria Rapaz.

“A Maria era uma jogadora de futebol muito boa. Num jogo importante, aconteceu algo que a incomodou muito, mas que também lhe mostrou como poderia fazer a diferença no mundo do desporto. Nesta história, vai descobrir que tanto rapazes como raparigas podem praticar qualquer desporto que os faça felizes e ser capazes de o fazer muito bem.“, refere a sinopse. “Acreditar nos seus sonhos e potenciar os das outras pessoas” são as duas premissas deste livro de Ana Sofia Rodrigues.