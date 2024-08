Realizar-se-á na segunda-feira, às 15h00, uma conferência de imprensa para a apresentação do “Funchal Summer Fest”, no Salão Nobre da CMF.

O evento, que se realiza a 31 de agosto no Parque de Santa Catarina, acontece pela primeira vez, no âmbito das políticas de Juventude e Desporto do Município do Funchal.

O objetivo é o de oferecer um festival diferenciado e destinado aos jovens, dando-lhes a possibilidade de expressarem as suas ideias, talentos, promovendo a criatividade e a diversidade cultural, através de atividades lúdicas, recreativas e radicais.