Está patente, na sala de exposições dos Paços do Concelho do Porto Santo, a exposição ‘Tons do Porto Santo’ de Melvie, uma jovem madeirense que tem uma ligação forte à ilha dourada desde o seu primeiro ano de vida.

A mostra pode ser vista até ao dia 29 deste mês de agosto, sendo uma oportunidade para apreciar as cores e algumas das paisagens e motivos da ilha do Porto Santo que fazem dela “um lugar especial para os seus naturais e para os que têm a felicidade de a visitar”.

“Através do azul intenso do mar e do céu, do dourado da praia e da explosão de tons avermelhados do pôr-do-sol, Melvie conduz-nos por alguns dos locais mais marcantes da ilha. Para além dos quadros a óleo dedicados ao Porto Santo, núcleo central desta exposição, podemos apreciar alguns dos primeiros trabalhos de Melvie, na secção ‘Perdidos e Achados’, onde sobressaem olhos coloridos, árvores fantasmagóricas e outros motivos alegóricos”, refere nota enviada à redação.

A autora, nesta sua primeira exposição pública, surpreende pela “qualidade e maturidade artística”, com apenas 18 anos.