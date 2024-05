Decorre hoje e amanhã, dias 28 e 29 de maio, no Auditório do Centro de Congressos da Madeira (Casino) o ESCOLartes 2024, uma iniciativa da Direção de Serviços de Educação Artística, que arranca às 15 horas.

Conforme informa uma nota enviada à redação, este evento reúne, em simbiose artística, o teatro, a música, a dança e a multimédia e envolve cerca de 445 alunos dos ensinos básico e secundário.

De acordo com o programa partilhado, no dia 28 de maio, será apresentado o Projeto ECOs, um projeto conjunto das escolas EB1/PE/C da Nazaré, EB1/PE do Arieiro e Lombada e EB1/PE de São Martinho, no qual participam 156 alunos do 1.º ciclo.

“Este projeto nasceu da oportunidade de revitalizar uma iniciativa desenvolvida em 2004: “Reduzir, reutilizar, musicar pela escola da Nazaré”. Passados 20 anos, a EB1/PE do Arieiro e Lombada e EB1/PE de São Martinho juntam-se a esta iniciativa para reivindicar a importância de ouvir o silêncio da natureza e a necessidade de preservá-la, promovendo um estilo de vida sustentável que respeite a natureza e a humanidade, com o propósito de criar eco e envolver toda a comunidade neste desígnio supremo de preservar a VIDA. Transformar o silêncio em grito e inspirar ações concretas em prol da sustentabilidade”, explana a mesma nota.

De seguida, as escolas EB1/PE dos Ilhéus – Coronel Sarmento, EB1/PE da Achada, Colégio Salesianos Funchal e Escola Dona Olga de Brito irão apresentar o Conto Infantil ‘’Lauri, a Fada da Madeira’’.

Por seu turno, no dia 29 de maio, a EBS de Santa Cruz apresentará o Teatro Musical Inclusivo “A Magia das Artes II”, dando continuidade à temática do espetáculo com a qual participaram na edição anterior do ESCOLArtes. Este espetáculo multidisciplinar promete encantar e emocionar o público, celebrando os valores do Amor, da Liberdade e da Empatia.