A Galeria Tratuário, situada no número 119 da Rua da Carreira, recebe, na próxima segunda-feira, dia 20 de maio, às 18h30, mais uma iniciativa inserida nas ‘Conversas no Tratuário’, desta vez sob o formato de debate e a antecipar as eleições regionais de 26 de maio.

Dez das 14 forças políticas candidatas aceitaram o desafio de debater sobre as ‘Políticas Culturais para a Região’, nomeadamente: Alternativa Democrática Nacional (ADN), Bloco de Esquerda (BE), Iniciativa Liberal (IL), Juntos pelo Povo (JPP), LIVRE, Pessoas-Animais-Natureza (PAN), Partido Socialista (PS), Partido Trabalhista Português (PTP), Partido Social Democrata (PSD) e CDS - Partido Popular, estes dois últimos que confirmaram presença já durante o dia de hoje.

O debate surge “com o propósito de serem discutidas propostas para a Cultura da Região Autónoma da Madeira, sendo, no fundo, uma oportunidade para os partidos políticos apresentarem as suas iniciativas”, destaca a APCA Madeira, entidade organizadora.

Mais revela ao Jornal que, neste debate, serão abordados tópicos considerados importantes para o setor, como o investimento na cultura, a promoção da cultura madeirense e a preservação do património cultural, o acesso à cultura, o desenvolvimento de indústrias criativas e a formação e capacitação cultural. Ou seja, refere, serão discutidas iniciativas que, entre vários objetivos, pretendem “valorizar e celebrar a diversidade da cultura madeirense, desde a música e a dança até à gastronomia e artesanato, destacando a singularidade e o talento local, bem como estratégias para preservar e promover o rico património cultural da Madeira”.

Com entrada livre para todos os interessados, o debate segue o desígnio de ser “um passo significativo para a construção de políticas culturais inclusivas e sustentáveis” na Região, demonstrando um “compromisso contínuo com a preservação da identidade cultural e o enriquecimento da vida cultural” madeirense.