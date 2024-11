A Bordadeira, personagem do Teatro do Bolo do Caco, já chegou à Casa do Povo da Ilha, em Santana, onde, por volta das 19h00, tem início o debate ‘Empoderamento da Cultura Artística do Concelho de Santana.

Esta é mais uma iniciativa integrada no programa da XXX edição da Semana Cultural da Ilha.

O debate, moderado por Iolanda Chaves do JM, tem como intervenientes Élia Gouveia, vereadora da Câmara Municipal de Santana; Nélio Gouveia, presidente da Junta de Freguesia do Arco de São Jorge; Dinis Mendonça, da organização do Congresso de São Jorge - Memória e Futuro, e Heliodoro Dória, presidente da Casa do Povo de São Roque do Faial.