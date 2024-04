As comemorações do dia 1 de maio estão de volta e o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Inclusão e Juventude, promove uma série de atividades agendadas para o dia 1 de maio que visam, essencialmente, homenagear o trabalhador madeirense, neste dia que promete muita animação e atividades para todos os gostos.

O ponto alto das comemorações, agendado para as 21 horas, no Parque de Santa Catarina, conta com a atuação da artista internacional Cuca Roseta, acompanhada pela Orquestra da Banda Militar da Madeira, sob a batuta do Maestro Tenente Luís Afonso.

“A fadista que já lançou sete discos editados, em colaboração com alguns dos mais prestigiados produtores mundiais, tem feito uma carreira de enorme sucesso. Cuca Roseta já cantou nos mais importantes palcos do país e mostrou a sua voz em mais de 40 países pelo mundo. Pela sua carreira passaram momentos de partilha musical com Julio Iglesias, Djavan, David Bisbal, entre muitos outros”, refere a Secretaria.

Pelas 19 horas, cabe à banda madeirense Pilares de Bânger, fundada em 1988 (com mais de 30 anos de existência), o arranque da animação musical no Parque de Santa Catarina.

Com um vasto leque de músicas originais sob o estilo musical rock português, esta banda composta por seis artistas madeirenses, Jorge Dilara Martins (teclado), Bruno Freitas (bateria), Vítor Paulo Freitas (baixista), Filipe Pereira (guitarra), Miguel Apolinário (guitarra) e Denis Rodrigues (voz), são já uma banda de renome e consolidada nos palcos regionais.

Atividades distribuídas pela Ilha

Pelas 12 horas, o Monumento ao Trabalhador Madeirense, localizado na Avenida Sá Carneiro, torna-se palco do tradicional ato de deposição de flores. Uma cerimónia de homenagem aos trabalhadores madeirenses, presidida pela Secretária Regional de Inclusão e Juventude, Ana Sousa, que conta com a presença das Direções Regionais sob a sua tutela, nomeadamente, a Direção Regional do Trabalho e Direção Regional da Autoridade Regional para as Condições do Trabalho, e para a qual são convidados os representantes das Associações Patronais e Sindicais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social da Região Autónoma da Madeira.

Ao longo do dia, terão lugar diversas atividades promovidas por associações desportivas, que contam com o apoio do Governo Regional, entre as quais o Grande Prémio 1º de Maio, da Associação de Atletismo da R.A.M., na Ribeira Brava, o Torneio de Futebol ‘Professor Eleutério d’Aguiar’ – Edição 2024 – Comemorativo do 99.º aniversário do Clube Desportivo 1º de Maio e a Prova do Campeonato Regional da Madeira de Motocross 2024, na Pista das Carreiras, Camacha.

De destacar ainda, a abertura da zona de lazer do Montado do Pereiro que estará ao dispor da população com áreas de picnic e as habituais barracas de comes e bebes. O espaço estará disponível nos horários compreendidos entre as 10 horas e as 18 horas.