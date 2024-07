O grupo Cordophonia estará em palco, hoje, às 22h00, em Machico, no Festival de Arte e Pesca e, amanhã, pelas 23h00, na cidade de Santana, no 24 Horas a Bailar, apresentando uma fusão do tradicional e do moderno, de modo a garantir um espetáculo recheado de música tradicional madeirense e portuguesa.

Este grupo é constituído por sete jovens estudantes de música no conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira “que lutam pela música tradicional para não esquecer as suas raízes”, refere um comunicado enviado à redação.

Fazem parte deste projeto os seguintes elementos: Francisco Jesus- viola de arame, voz, arranjos musicais e diretor artístico; Victor Teixeira- Braguinha, voz e arranjos musicais; Beatriz Teixeira- rajão; Rafael Freitas- ukulele baixo e voz; Inês Silva- voz; Salvador França- bateria, percussão e arranjos musicais e Lucas Faria- acordeão.

Também amanhã, em Santana, o grupo contará com a presença de dois músicos convidados, Afonso Teles, na percussão e bateria, e o músico Joaquim Florença, no eufónio.

“Este projeto nasceu entre três colegas de escola que se queriam juntar para fazer música, e aos poucos foram trabalhando para conseguir chamar a atenção de mais jovens para a prática dos cordofones tradicionais madeirenses bem como da música Tradicional”, recorda a mesma nota, explicando que, desde 2020, já se apresentaram em diversas festas da região.

Para Francisco Jesus, mentor deste projeto, é importante estar nestes palcos, de modo a crescer com qualidade e conseguir apresentar um trabalho com maior qualidade.

“É também intenção do grupo e da sua juventude, incutir motivação nos jovens para a prática dos cordofones e da música Tradicional Madeirense. Nestes dois concertos, este grupo irá apresentar grandes temas como, Tingo lingo lingo , Baile da Camacha, Velhos Briguentos e muito mais”, sustenta.