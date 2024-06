Conservatório promove recitais de cordofones tradicionais em Machico, Santana e Camacha

Entre os dias 11 e 19 de junho, o Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, promove recitais de cordofones em três municípios da região: Santa Cruz, Machico e Santana.

Estes momentos, que contam com direção artística do professor Roberto Moniz, “pretendem ser uma apresentação descentralizada do trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, com alunos que praticam estes instrumentos”.

Todos os eventos têm entrada livre, limitada à lotação das respetivas salas.

O primeiro recital decorre hoje, pelas 18h00, na Casa do Povo da Camacha. Segue-se, no dia 13 de junho, pelas 18h00, o espectáculo no Solar do Ribeirinho, em Machico e, depois, no dia 19 de junho, pelas 15h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santana.

Estes eventos serão protagonizados por alunos da Sede e do Polo de Machico do Conservatório, do Ensino Artístico Especializado e do Ensino Profissional, individualmente, enquanto solistas, e em grupo, enquanto Ensemble de Cordofones Madeirenses.