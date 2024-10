O Combo de Música Moderna Pop/Rock e o Coro Juvenil do Conservatório – Escola das Artes da Madeira apresentam no próximo dia 31 de outubro pelas 21h, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, o concerto ‘Halloween Voices’.

Este evento promete envolver o público num ambiente único, através de um programa musical inspirado na temática da noite de Halloween, conhecida em Portugal como o Dia das Bruxas. A entrada é livre, mediante levantamento de bilhete no local.

O Halloween é uma celebração realizada todos os anos em 31 de outubro, véspera do Dia de Todos os Santos. Embora seja comemorado em vários países ocidentais, é nos Estados Unidos que a data possui maior destaque.

Curriculum Combo de Música Moderna Pop/Rock do Conservatório:

O Combo de Música Moderna – Pop/Rock dos Cursos Livres do Conservatório surgiu em 2018 fruto da vontade dos professores Ricardo Dias e Rodolfo Cró em materializar a música moderna junto dos jovens estudantes do Conservatório - Escola das Artes daMadeira.

Com o intuito de estimular, contextualizar e realizar uma prática artística do Pop, Rock, Blues, Funk, Soul, entre outros estilos, é intenção dos responsáveis proporcionar o máximo de palco e de experiências musicais a estes jovens músicos.