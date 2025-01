Conheça o programa de animação nos espaços Savoy Signature

Fique a par das propostas de animação nos espaços Savoy Signature e programe o seu fim de semana:

Onda Azul

Calheta Beach

31.01.2025 | sexta-feira

19:00

O Restaurante Onda Azul convida para uma noite inesquecível de fado, acompanhada pela inconfundível sonoridade da guitarra portuguesa. Uma experiência autêntica onde as vozes do fado contam histórias de saudade e amor, inspiradas por lendas como Amália Rodrigues e talentos contemporâneos como Mariza.

Mais do que um jantar, esta experiência oferece uma compreensão mais profunda do conceito único português de saudade – um sentimento de nostalgia e anseio que está no coração do fado.

Para mais informações e reservas: 291 820 300 | calhetabeach@savoysignature.com

***

Cloud Bar

NEXT

30.01.2025 | quinta-feira

21:30

Noites de cinema Cine Cloud

31.01.2025 | sexta-feira

19:30-23:30

Animação ao som do Dj Mastergroove

01.02.2025 | sábado

19:30-23:30

Animação ao som do Dj Nelson Caires

02.02.2025 | domingo

19:30-23:30

Animação ao som do Dj Nelson Caires

***

Galáxia Skybar

Savoy Palace

31.01.2025 | sexta-feira

19:30-23:30

Animação ao som do Dj Nelson Caires

01.02.2025 | sábado

19:30-23:30

Animação ao som do Dj Mastergroove

02.02.2025 | domingo

19:30-23:30

Animação ao som do Dj Mastergroove