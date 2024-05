A assinalar o Dia Mundial da Criança, a Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses, em parceria com Tatiana Martins, mentora do Projeto Sons em Família, irá apresentar um concerto dedicado às famílias no dia 1 de junho, no Centro de Congressos da Madeira.

O evento foi apresentado esta quarta-feira mas já se encontra esgotado, e conta com o apoio da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura.

‘A Sinfonia dos Animais’ resulta de uma aventura do autor bestseller Dan Brown no universo da literatura infantojuvenil e da composição musical, sendo uma obra publicada em 2020 que será, neste espetáculo para famílias, adaptada para orquestra de sopros.

O espetáculo dirigido pelo maestro Aquilino Silva conta com narração de Tatiana Martins.

Aquilino Silva explicou, na ocasião, que esta é uma obra composta por 21 andamentos, cada um deles a representar um animal que integra esta história, percorrendo desde as sonoridades alegres do ‘Canguru Saltitante’ às harmonias arrepiantes do ‘Morcego Brilhante’, provocando entre os presentes inúmeras reações que devem ser vistas pelas famílias como algo positivo, conforme destacou Tatiana Martins.

“Estamos a preparar zonas de lazer para que, se uma criança estiver mais aborrecida, ela se possa deitar em cima de um colchão e os pais ficarem com ela a assistir”, explicou a mentora do Sons em Família, crente de que este projeto marca pela diferença e é preparado também para bebés de colo.

Já Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura, elogiou a Banda Municipal do Funchal, presidida por Ana Baptista, por acolher este desafio que acompanha a evolução dos tempos numa altura em que as bandas são “parceiros culturais de corpo inteiro”.