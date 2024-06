O hotel NEXT prepara uma festa de boas-vindas ao verão e apresenta as Cloud Sensations, um evento que traz à Madeira o multifacetado artista Rui Maia, já no próximo dia 29 de junho.

Segundo nota de imprensa da unidade hoteleria do Grupo Savoy Signature, conhecido por estar ao comando dos sintetizadores em projetos como Mirror People, X-Wife e GNR, Rui Maia é também um reconhecido DJ nacional e é o convidado para atuar no Cloud Bar, o rooftop do NEXT, para um final de tarde de disco, house, eletrónica e muita boa energia.

“A primeira festa Cloud Sensations começa pelas 16h00 com a música do DJ Nelson Caires, um dos mais conhecidos artistas madeirenses no panorama da música eletrónica regional e nacional.

O DJ Nelson Caires marca o início do evento, aquecendo o ambiente para receber Rui Maia. O preço da entrada é de 10 euros, com uma bebida incluída e as reservas e informações podem ser feitas através do email reservations.next@savoysignature.com ou do telefone 291 205 700

“É pelas 19h00 que Rui Maia arranca a sua performance, que se espera ritmada e recheada de batidas contagiantes. Com um percurso empolgante na cena musical portuguesa e internacional, Rui Maia foi um dos fundadores da banda X-Wife, em 2002, como teclista. Dois anos depois estreia-se como DJ no Porto, apresentações que, com o passar dos anos, se estenderam aos mais reconhecidos clubes de música de todos o país.

Cria Mirror People em 2010, um projeto multicultural de sucesso que vive da colaboração entre artistas, e que já passou por diversos palcos de festivais em Portugal e clubes na Alemanha, Áustria, Espanha ou França.

A sua colaboração com Rodrigo Leão, em 2015, no álbum ‘A Vida Secreta das Máquinas´ é outro dos destaques da sua carreira. No ano seguinte, em 2016, estreia-se com o seu primeiro álbum a solo, ‘Fractured Music’, e em 2019 rasga novo caminho na sua carreira e entra para os GNR como guitarrista e teclista. Anos depois, produz o single ‘Eu não Sou Assim’, o primeiro que esta banda portuguesa lançaria em cinco anos.

Gravou ainda ‘Botany Department’, um projeto fruto da pandemia e do confinamento que acaba por ser editado em 2021 pela Groovement Organic Series. Em 2022, edita um novo álbum, ‘Storm Factory’, que cruza o experimentalismo musical que o caracteriza como artista, com as texturas eletrónicas do piano da compositora Giulia Gallina. É também neste ano que regressa com o projeto Mirror People e o aclamado ‘Heartbeats Etc.’, álbum que figurou nas mais diversas tabelas da crítica musical de ‘Melhores do Ano’.

Rui Maia promete uma festa animada e muita energia para receber o verão. O irreverente Cloud Bar, oferece uma vista privilegiada sobre a ilha e o Oceano Atlântico, além de uma carta de bebidas variada, onde se incluem saborosos cocktails e mocktails. Para petiscar, estarão disponíveis deliciosos pregos de picanha, quesadillas, mix de sushi, e pokebowls vegetarianos e de salmão de deixar água na boca. O cenário perfeito para celebrar o início da estação mais quente, a música, a dança e a boa vida”, realça o NEXT.