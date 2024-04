É já este sábado, 13 de abril, que os alunos do Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira — Engenheiro Luiz Peter Claude (CEPAM) regressam ao MadeiraShopping para animar visitantes de todas as idades. A edição de 2024 do Ciclo de Concertos conta com atuações até maio, que têm lugar na Praça Central, no Piso 0, com entrada livre.

Esta semana, são os Combos de Música Moderna a trazer música ao Centro. O grupo surgiu, em 2018, fruto da vontade dos professores Ricardo Dias e Rodolfo Cró em materializar uma música moderna junto dos jovens estudantes do Conservatório. Com o intuito de estimular, contextualizar e realizar uma prática artística do Pop, Rock, Blues, Funk, Soul, entre outros estilos, os jovens músicos vão animar todos os presentes.

O Ciclo de Concertos termina em maio com dois espetáculos: o Coro Juvenil do Conservatório chega ao MadeiraShopping no dia 18 de maio com música erudita, tradicional e ligeira, cantando à capella, com playback e acompanhamento de piano; no sábado seguinte, dia 25, é a vez do Coro do Curso Artístico Especializado do CEPAM mostrar o seu talento.

“Receber esta iniciativa no Centro, uma vez mais, deixa-nos muito satisfeitos. O Ciclo de Concertos do CEPAM no MadeiraShopping permite-nos não só ser palco de grandes talentos locais, como proporcionar uma experiência única a quem está a visitar o Centro. Esta ação vem reforçar o caminho que temos feito para democratizar a cultura e tornar única cada passagem pelo MadeiraShopping”, afirma Alberto José Pereira, diretor do MadeiraShopping.

Esta iniciativa está integrada cultural transversal aos centros comerciais geridos pela Sonae Sierra, cujo objetivo passa por apoiar artistas e entidades nacionais e regionais de âmbito cultural.