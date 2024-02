Ciclo de Concertos do Conservatório regressa ao Madeira Shopping

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode apresentou, no passado sábado, o primeiro concerto integrado no projeto ‘Cultura no Centro’, resultado de uma parceria entre o Conservatório e o Centro Comercial Madeira Shopping, com as Ninfas do Atlântico.

No próximo dia 24 de fevereiro, decorrerá o segundo de 7 espetáculos agendados, desta vez com a Tuna e Quinteto de Bandolins.