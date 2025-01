A Casa do Povo de São Roque do Faial está a comemorar o seu 34.º aniversário, com convívio animado pelos grupos musicais da instituição, a ser transmitido em direto na página do Facebook da aniversariante.

A festa começou a meio da tarde com a exposição fotográfica ‘Retratos do Passado’ e prosseguiu com a atuação da Orquestra de Bandolins.

Foram momentos altos, uma homenagem ao professor Geraldo Dória, presidente do Conselho Fiscal, pelo seu contributo à comunidade, a entrega dos prémios aos melhores classificados no Concurso de Presépios e uma sessão solene com a presença da secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa.

A animação prosseguiu com a atuação da ‘Tunacedros’, a mais antiga da Casa do Povo e, a fechar, vai contar ainda com a prestação do Grupo de Tocares e Cantares ‘Camponeses’.

Domingo, na igreja paroquial, realiza-se uma missa de aniversário, que será solenizada pelo Grupo Recreativo da Casa do Povo.