A APCA - Agência de Promoção da Cultura Atlântica lançou, ontem, o documentário ‘What is Watt?’ que explora o projeto e sua recente itinerância realizada em 2024 pela ilha da Madeira.

O projeto ‘What is Watt?’ foi fundado em 2001 por António Dantas, Celeste Cerqueira e Silvestre Pestana com o intuito de “promover as linguagens da video-arte das diferentes culturas”. “Trata-se de um projeto artístico interdisciplinar que, desde então, reúne um grupo de artistas com o intuito de desenvolverem diversas obras, através de múltiplos usos dos recursos tecnológicos existentes”, recorda a APCA Madeira em nota de imprensa, acrescentando que o presente projeto remete para o questionamento da práxis artística na contemporaneidade, que vá de encontro com as emergentes tecnologias e consequentes disponibilidades de participação global.

“Isto é, reconhece-se uma tendência generalizada para a desmaterialização da obra de arte, o que corresponde a múltiplas conexões entre arte, ciência e tecnologia”, refere ainda.

A ideia de voltar a apresentar o projeto ‘What is Watt?’ teve o propósito de alcançar dois principais vetores: “por um lado firmar a herança criativa com forte cunho madeirense no campo dos novos media e da poesia experimental, e por outro, oferecer ao público a oportunidade de redescoberta do projeto que já celebrou mais de 20 anos, através do estabelecimento de uma nova exposição itinerante”.

Sob a organização da APCA, em 2024, o projeto voltou a ser apresentado através de uma exposição itinerante que percorreu a Região Autónoma da Madeira, com exibições em São Vicente, Porto Santo, Machico, Santana e no Estreito de Câmara de Lobos, iniciativas estas noticiadas oportunamente pelo JM.

Além disso, ‘What is Watt?’ esteve presente no continente, com uma exposição na cidade do Porto. Esta circulação contou com obras de renomados artistas como António Barros, António Dantas, Carlos Valente, Celeste Cerqueira, Evangelina Sirgado de Sousa, Hugo Olim, Pedro Pestana e Silvestre Pestana, rearmando o legado criativo do projeto.

O documentário ‘What is Watt?’ está agora disponível nas plataformas digitais da APCA Madeira, incluindo Facebook, Instagram e YouTube, ampliando o acesso à história e à relevância deste projeto inovador que já celebra mais de 20 anos de existência.

Esta é uma produção da APCA Madeira com o apoio da República Portuguesa – Cultura, através da Direção-Geral das Artes.