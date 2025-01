O músico português António Zambujo é a primeira confirmação para a edição de 2025 da Semana do Mar, evento que se realiza no Porto Moniz entre os dias 22 e 28 de julho. Reconhecido como uma das maiores referências da música portuguesa, Zambujo será cabeça de cartaz do dia de abertura, subindo ao palco principal erguido na frente mar do Porto Moniz na noite de 22 de julho.

A atuação do intérprete de ‘Pica do 7’ e ‘Lambreta’ promete trazer ao público a sonoridade inconfundível que o carateriza, marcada pela fusão de géneros como o fado, a música popular portuguesa e outras influências contemporâneas. António Zambujo é considerado um dos maiores artistas, autores e intérpretes contemporâneos da música portuguesa, sendo atualmente um notável embaixador da língua portuguesa no mundo.

No início deste ano, o artista irá atuar no Campo Pequeno, em Lisboa, e no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, onde vai revisitar “vários temas do seu repertório que têm marcado o seu caminho ao longo dos últimos anos, bem como músicas e êxitos incontornáveis da sua carreira e que marcaram as nossas vidas”, enalteceu recentemente a empresa de agenciamento de artistas Sons em Trânsito.

Conforme desvendou esta terça-feira a Câmara Municipal do Porto Moniz, no dia 22 de julho, Zambujo encerra uma programação diversificada que celebrará o Dia do Concelho de Porto Moniz, incluindo outros momentos culturais e musicais ao longo da frente-mar.

A Semana do Mar, um dos eventos de verão mais aguardados e concorridos na Região, reúne de ano para ano artistas de renome, promovendo simultaneamente atividades que refletem a riqueza cultural e natural do concelho. Esta é apenas a primeira confirmação, pelo que mais detalhes sobre os restantes artistas e iniciativas serão revelados ao longo dos próximos dias.