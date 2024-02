O Quinteto de Sopros ‘Solistas OCM’ da Orquestra Clássica da Madeira apresenta-se hoje, às 21h00, no Savoy Palace, com o saxofonista Elvis Sousa.

Para este concerto, as obras selecionadas são de “influências francesas” de quatro compositores: Bruno Belthoise, Darius Milhaud, Claude Debussy e Jacques Ibert.

“Quanto ao convidado para este concerto, o saxofonista Elvis Sousa pertence a uma próspera geração de saxofonistas em Portugal. Elvis foi o único saxofonista português a conseguir, em detrimento de mais de 100 estudantes saxofonistas de todo o mundo, a única e restrita vaga anual, em Mestrado “Performance”, no Conservatório Nacional Superior de Música e Dança de Paris”, destaca a Orquestra, num comunicado enviado à redação,

Neste concerto, Elvis Sousa interpretara com o quinteto de sopros “Solistas OCM” a obra “Scaramouche Suite para Saxofone Alto e Quinteto de Sopros” do compositor Darius Milhaud, com arranjo de D. Steward.

O Quinteto de Sopros “Solistas OCM” é constituído pelos instrumentistas solistas da Orquestra Clássica da Madeira dos naipes dos sopros. Tendo-se apresentado ao longo das últimas duas décadas nas várias temporadas da Orquestra Clássica da Madeira, possui no seu vasto repertório obras de vários compositores nacionais e internacionais, assim como adaptações e arranjos de obras de referência dos vários períodos da história da música.

“Com Ana Rita Oliveira na Flauta, Daniel Cuchí no Oboé, José Manuel Barros no Clarinete, Tatiana Martins no Fagote e Péter Víg na Trompa, músicos dedicados e experientes, contribuindo para o sucesso de mais uma temporada da Orquestra Clássica da Madeira que está, há décadas, a marcar a vida cultural na Região”, reforça.

Os bilhetes têm um custo de 15€ (preço único) à venda na Receção do Hotel Savoy Palace.