Devido a motivos de saúde, o concerto dos Akoustic Junkies inicialmente agendado para o dia 11 de maio no Barreirinha Bar Café, foi cancelado e adiado para uma nova data. O vocalista da banda adoeceu, impossibilitando a realização do espetáculo na data original, contudo, o concerto foi reagendado para o dia 29 de junho, às 21h00, no mesmo local.

“Estamos cheios de saudades de subir aos palcos após este período de afastamento para que eu pudesse recuperar plenamente de uma pneumonia. Por isso, estamos cheios de vontade para compensar todos aqueles que iam a este concerto em maio, com um concerto cheio de energia, neste nosso regresso tão ansiado,” afirma Duarte Ferreira, vocalista dos Akoustic Junkies, citado numa nota enviada pelo grupo à redação.

Acrescenta a mesma que o Barreirinha Bar Café, conhecido pelo seu ambiente acolhedor e pela esplanada com vista privilegiada para o mar, “será o cenário perfeito para esta noite de música intensa e diversão garantida”.

Os Akoustic Junkies são uma banda apaixonada por rock, conhecida pela sua energia contagiante. Com um vasto repertório que abrange desde clássicos até às últimas novidades do rock, desde Franz Ferdinand, Lenny Kravitz, Metallica, Nirvana, Pearl Jam, The Doors, entre muitos outros, os Akoustic Junkies garantem sempre uma experiência única em cada concerto.