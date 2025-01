4Litro e John Mendes no 2.º fim de semana do Calheta a Rir

O festival ‘Calheta a Rir’ promete continuar a encher de risos a ilha da Madeira com o arranque do seu segundo fim-de-semana.

Nos dias 16 e 17 de janeiro, o palco será dos 4Litro, que apresentarão a hilariante peça de teatro ‘Sortudo Azarado’.

Já no dia 18 de janeiro, será a vez do talentoso humorista John Mendes fechar o fim-de-semana com chave de ouro.

Os espetáculos decorrerão no Auditório do Mudas Museu de Arte Contemporânea, as sessões já estão esgotadas.

A peça Sortudo Azarado’ é uma crítica divertida às surpresas que a vida nos reserva, onde os 4Litro, conhecidos pelo seu humor irreverente, prometem gargalhadas do início ao fim. O espetáculo, com início às 21h00 nos dois dias, é perfeito para quem procura uma noite de diversão e boa disposição.

Já no dia 18 de janeiro, John Mendes sobe ao palco para partilhar o seu estilo único de stand-up comedy. Conhecido pela sua habilidade em transformar situações do quotidiano em momentos de puro humor, Mendes promete encerrar o fim-de-semana de forma memorável.