O Centro Cultural e de Investigação do Funchal acolhe por esta altura um concerto de Gala que assinala três década de carreira artística do duo Sandra & Ricardo.

Momento abrilhantado, também, pelas atuações da Banda Distrital do Funchal, o Grupo Coral da Casa do Povo de São Martinho e pelos alunos do Grupo de Canto da ADNM Associação Diáspora no Mundo.

Ao longo dos anos, a dupla Sandra & Ricardo tornou-se embaixadora da música portuguesa e latino-americana. Os irmãos luso-descendentes, nascidos na Venezuela, iniciaram a carreira musical em 1994, numa festa latina promovida na Ribeira Brava.

Desde então, têm se multiplicado em atuações um pouco por todo o mundo. O concerto desta noite serve, também, para agradecer o carinho dos fãs.