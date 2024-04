O 39.º Encontro Regional de Bandas que, durante dois dias, encheu a vila da Ribeira Brava de sonoridades musicais, terminou em beleza. No total, participaram 12 bandas que inovaram nas performances e acrescentaram valor à música filarmónica.

Jorge Santos, presidente em exercício da Câmara Municipal da Ribeira Brava, congratulou todos os intervenientes pelo “enorme empenho e excelente trabalho”, destacando a iniciativa das bandas que a cada ano tentam apostar em novidades, mostrando que as filarmónicas têm presença em qualquer palco ao inovar sem perder a sua identidade e autenticidade.

O segundo e último dia do encontro terminou com a voz de Cristina Barbosa, acompanhada pela Banda Municipal do Funchal – Artistas Funchalenses. Uma sinergia que enriqueceu o evento e elevou a versatilidade destes agrupamentos musicais.

O autarca elogiou o papel da Associação de Bandas Filarmónicas na “defesa dos seus associados” e na “promoção desta união”. Aos músicos e maestros que dão corpo e vida às bandas, enalteceu o trabalho, a persistência e a determinação na preservação desta tradição cultural que muito enriquece a Região Autónoma da Madeira.

Este domingo atuaram a Banda Recreio Camponês, a Banda Municipal de Santa Cruz, A Banda Orquestral de Câmara de Lobos, a Banda Municipal de Câmara de Lobos, a Banda Municipal de Machico e a Banda Municipal do Funchal – Artista Funchalenses.

O evento regressa no próximo ano à vila da Ribeira Brava com organização da Associação de Bandas Filarmónicas da Região Autónoma da Madeira (ABFRAM) e apoio da Câmara Municipal da Ribeira Brava e da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.